МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером увеличивается к основным мировым валютам на данных о занятости в частном секторе США, при этом осторожность трейдеров в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке ограничивает рост курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 20.07 мск курс евро к доллару снижался до 1,1417 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,143 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,57 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,38 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 95,9 пункта.

Оптимизм на валютном рынке поддерживается сильной статистикой из США. Ранее в среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликовала данные о занятости в частном секторе страны в январе. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в отчетном месяце выросло на 213 тысяч по сравнению с показателем декабря. Аналитики ожидали роста индикатора лишь на 180 тысяч.

"Увеличение показателя занятости в частном секторе в январе на 213 тысяч рабочих мест говорит о том, что экономические последствия временного закрытия правительства (США — ред.) были скромными", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Capital Economics Эндрю Хантера (Andrew Hunter).

Теперь внимание валютных трейдеров сосредоточено на решении Федрезерва по базовой ставке по итогам двухдневного заседания, которое будет обнародовано позднее в среду. Большинство аналитиков прогнозируют сохранение ставки на уровне 2-2,25% годовых.

"Мы считаем, что ФРС, вероятно, повысит ставку на встрече в конце апреля-начале мая", — отметил Хантер.