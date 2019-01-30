МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. "Яндекс" учредил ежегодную научную премию имени одного из основателей компании и создателя первой версии поисковика Ильи Сегаловича, говорится в сообщении "Яндекса".

"Премия призвана поддержать молодых исследователей и научное сообщество в России, Беларуси и Казахстане. Премия присуждается студентам, аспирантам и научным руководителям за достижения в области компьютерных наук: распознавании и синтезе речи, информационном поиске и анализе данных, машинном обучении, компьютерном зрении, обработке естественного языка и машинном переводе", — говорится в сообщении.

Как поясняется, студенты и аспиранты сами могут подать заявку на участие в конкурсе, а также номинировать научных руководителей. Лауреатов выбирает совет премии и конкурсная комиссия, в которые входят представители "Яндекса" и научного сообщества. Главные критерии отбора — наличие публикаций и выступлений на конференциях, а также вклад в развитие научного сообщества.

В компании отмечают, что первая церемония награждения состоится в апреле 2019 года. Подать заявку на участие в конкурсе можно до конца февраля. Студенты-лауреаты получат премию в размере 350 тысяч рублей, поездку на международную конференцию по искусственному интеллекту, персонального ментора и приглашение на научную стажировку в отделе исследований "Яндекса". При этом научные руководители получат вознаграждение в размере 700 тысяч рублей. Общий бюджет премии составит 15 миллионов рублей.

"В основе наших технологий лежат разработки, которые были бы невозможны без сильной математической школы и фундаментальной науки. С помощью премии мы хотим поддержать исследователей, которые, как и мы, занимаются компьютерными науками и создают технологии будущего", — приводятся в сообщении слова генерального директора группы компаний "Яндекса" Аркадия Воложа.