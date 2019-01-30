МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Показатель доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) незначительно снижается после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) США оставить процентную ставку без изменений, свидетельствуют данные торгов.

Доходность десятилетних US Treasuries на 22.10 мск опускается до 2,712% против уровня до объявления решения в 2,728%. Доходность тридцатилетних US Treasuries, напротив, растет до 3,054% против 3,053% до публикации.

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 29-30 января сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков.

В пресс-релизе по итогам заседания регулятор подчеркнул, что в свете глобальных экономических и финансовых условий и пониженного инфляционного давления он будет осторожно подходить к вопросам изменения своей монетарной политики.