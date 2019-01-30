МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Индекс доллара стал снижаться после ожидаемого сохранения ставки ФРС США на текущем уровне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.15 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 0,23% — до 95,6 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,1469 доллара за евро с 1,143 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене опускался до 109,25 иены за доллар со 109,38 иены на предыдущем закрытии.

До объявления итогов заседания регулятора индекс доллара рос на 0,09%, до 95,91 пункта. Пара евро и доллар торговалась на уровне 1,1418 доллара, доллар к иене — на уровне 109,54 иены.

ФРС США по итогам заседания 29-30 января сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков.