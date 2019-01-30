МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Рубль заметно укрепляется к доллару и евро после решения ФРС США сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.47 мск среды снижался на 57 копеек — до 65,48 рубля, курс евро — на 23 копейки — до 75,27 рубля к уровню предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи.

До объявления ставки рубль рос к доллару на 12 копеек, к евро – на порядка 13 копеек.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,64% — до 61,59 доллара за баррель.

ФРС США по итогам заседания 29-30 января сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых. В пресс-релизе по итогам заседания Федрезерв традиционно отметил продолжающееся укрепление рынка занятости и устойчивый рост экономической активности в США. Регулятор однако упомянул, что темпы роста объема инвестиций в основной капитал замедлились по сравнению с началом прошлого года.

ФРС также подчеркнула, что будет осторожно подходить к вопросам изменения своей монетарной политики в свете глобальных экономических и финансовых условий и пониженного инфляционного давления.