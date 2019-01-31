МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций продолжил восходящее движение вторника и закрепился по индексу Мосбиржи недалеко от установленного максимума днем по индексу Мосбиржи на уровне 2513,77 пункта и от максимума текущего года по индексу РТС – в 1200,09 пункта, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов среды вырос 0,54% — до 2511,86 пункта, индекс РТС вырос на 0,64%, до 1198,99 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снизился на 55 копеек — до 65,51 рубля, курс евро – на 26 копеек — до 75,24 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,52% — до 61,52 доллара за баррель.

ДРАЙВЕРЫ РОСТА

"Российский рынок акций продолжает восходящее движение. Сегодня вновь были переписаны исторические максимумы, и индекс Московской биржи по итогам дня закрепится выше 2500 пунктов. Складывается впечатление, что рост в большей части обязан притоку западного каптала. По крайней мере, сегодня на 2,6% "выстрелила" одна из двух любимых бумаг нерезидентов – ГМК "Норникель", — комментирует аналитик "Алор Брокер" Евгений Корюхин.

Покупки на рынке акций были поддержаны ситуацией на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 62 долларов за баррель, указывает аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"Также активизации "быков" способствовала динамика западных площадок. И если в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, то в США после первого часа торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,1% и 0,5% соответственно", — добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции "Норильского Никеля" выросли на 2,86% на фоне операционных результатов компании за 2018 год. В частности, ГМК "Норильский никель" по итогам 2018 года увеличила производство никеля на 1% по сравнению с показателем 2017 года — до 218,77 тысячи тонн.

Лидерами роста стали акции "Аэрофлота" (2,36%), "Северстали" (+2,02%), префы "Транснефти" (+1,8%), акции НЛМК (1,63%), "Газпрома" (0,56%), префы "Татнефти" (1,46%), "Газпром нефти" (1,44%).

В лидерах снижения – депозитарные расписки En+ (-5,66%), акции "Русала", "Русснефти" (-2,91%), ММК (-2,07%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИИ

Корюхин из "Алор Брокер" считает, что теперь рублевому индексу Мосбиржи открыта дорога в район 2540 пунктов, но для дальнейшего движения нужны драйверы. Возможно, ими станут позитивные сообщения с переговорного процесса между США и Китаем, полагает он.

"Однако велика вероятность, что после отыгрывания позитива рынок все-таки уйдет в коррекцию. Если же встреча закончится безрезультатно, индекс Мосбиржи может потерять 3-4 процента за пару дней", — в то же время отмечает он.

Анастасия Соснова из Промсвязьбанка полагает, что при сохранении умеренно позитивного глобального фона на открытии торговой сессии в четверг возможен небольшой рост отечественного фондового рынка.

"В рамках сегодняшней сессии индексу МосБиржи удалось установить новые исторические максимумы и удержать позиции выше 2500 пунктов, уровня, который теперь переходит в разряд поддержек. Если "быкам" удастся удержать рынок выше этого значения, будет создан плацдарм для дальнейшего роста. При этом ближайшей целью восходящей динамики рынка может служить район 2640 пунктов", — прогнозирует Зварич из Промсвязьбанка.