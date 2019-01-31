МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Курс рубля после нейтрального старта торгов перешел к уверенному росту против доллара и евро, отыгрывая мягкую риторику американского Федрезерва, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.06 мск четверга снижался на 21 копейку – 65,3 рубля, курс евро — на 17 копеек — до 75,07 рубля.

ФРС США по итогам заседания 29-30 января сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых. В пресс-релизе по итогам заседания Федрезерв традиционно отметил продолжающееся укрепление рынка занятости и устойчивый рост экономической активности в США. Регулятор, однако, упомянул, что темпы роста объема инвестиций в основной капитал замедлились по сравнению с началом прошлого года.

ФРС также подчеркнула, что будет осторожно подходить к вопросам изменения своей монетарной политики в свете глобальных экономических и финансовых условий и пониженного инфляционного давления.

"Для рынка все еще вторичны вопросы о том, почему позиция ФРС столь стремительно развернулась: из-за политических неурядиц (приостановка работы правительства, недовольные комментарии президента Дональда Трампа), обвала фондовых рынков в декабре в ответ на жесткие заявления по ДКП или же возросшие вероятности жесткого сценария Brexit и тупикового сценария соглашения с Китаем", — комментируют аналитики Росбанка.

Наиболее важным следствием вчерашнего комментария ФРС является стремительная потеря позиций доллара США и коррекция среднесрочных и долгосрочных базовых ставок, указывают они.