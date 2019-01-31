МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем стабильно растет после взлета на утренних торгах на фоне смягчения риторики Федрезерва США, индекс Мосбиржи в ходе торгов установил новый исторический максимум, индекс РТС закрепился выше 1200 пунктов, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 14.45 мск рос на 0,58% — до 2526,33 пункта, индекс РТС — на 1,54%, до 1217,48 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 17 копеек — до 65,33 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 75,04 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,57% — до 61,89 доллара за баррель.

"Основная причина — это продолжение мягкой риторики ФРС во время последнего заседания в среду. Глава ФРС отчетливо заявил, что дальнейшее решение по ставке будет напрямую зависеть от темпов роста инфляции, которые оставляют желать лучшего", — комментирует РИА Новости главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

НОВЫЕ РЕКОРДЫ

В течение первой половины торгов четверга рублевый индекс Мосбиржи повысил уровень исторического максимума до 2536,28 пункта, поднявшись на 1% к предыдущему закрытию.

Долларовый индекс РТС смог максимально подняться в течение торгов на 2,2% — до 1224,55 пункта на фоне укрепления рубля.

Изменение риторики ФРС началось в начале года и усиливается в пользу смягчения, что в то же время снижает давление на центральные банки развивающихся стран, что в дальнейшем ограничит рост ключевых ставок, отмечает Луцко из ITI Capital. Десятилетние казначейские облигации США упали на 20 б.п. с начала года в связи с мягкой риторикой, также указывает он.

"Помимо ФРС, разворот в монетарной политике ранее был озвучен главой ЕЦБ. По нашему мнению, разворот в пользу мягкой риторики спровоцирован глобальным экономическим замедлением, которое также начало наблюдаться в США особенно в сегменте промышленного производства, как следствие геополитической напряженности и введения торговых пошлин между США и Китаем", — также комментирует аналитик.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Еще один положительный момент — приток иностранного капитала на российский рынок, здесь традиционным "флюгером" выступает динамика обыкновенных акций Сбербанка (+2,12%), которые показывают опережающую тенденцию в последнее время, замечает Дмитрий Пучкарев из "БКС Брокер".

Решение ФРС благоприятно отразилось и на котировках промышленных и драгоценных металлов, отмечают аналитики "Сбербанка КИБ".

Индекс "Металлов и добычи" Московской биржи поднимается на 0,77%. Спросом пользуются бумаги "Северстали" (+2,08%) и "Мечела" (префы поднимаются на 2,11%, обыкновенные акции — на 1,65%).

Акциям Polymetal (+0,8%) помогают также расти позитивные операционные данные за 2018 год.

Polymetal International plc в 2018 году увеличил производство золота на 13% по сравнению с предыдущим годом, до 1,216 миллиона унций, серебра — сократил на 6%, до 25,3 миллиона унций.

Также среди лидеров роста — акции "Русснефти" (3,51%), "Русала" (2,14%), Московской биржи (1,74%), "Яндекса" (1,69%).

В лидерах снижения — акции ТМК (-1,64%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (-1,61%) и акции девелоперской группы ПИК (-1,14%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рост индекса Мосбиржи может быть продолжен, отмечает Пучкарев из "БКС Брокер".

"Индекс Мосбиржи вчера закрылся выше своего уровня сопротивления и сегодня открылся с гэпом. Таким образом, на увеличившемся риск-аппетите инвесторов, индекс Мосбиржи может уйти в диапазон 2540-2550 пунктов. На завтрашней торговой сессии индекс Мосбиржи консолидируется в диапазоне 2520-2535 пунктов", — считает Дмитрий Нечаев из НПФ "Согласие".

Луцко из ITI Capital считает, что реакция на риторику ФРС — это краткосрочный фактор, который во многом уже в цене роста активов.