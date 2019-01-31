МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером замедлил темпы снижения после падения до минимума с начала января, однако не переходит к росту на фоне слабой статистики и на комментариях ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.08 мск курс евро к доллару рос до 1,1478 доллара за евро с 1,1477 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене опускался до 108,76 иены за доллар со 109,02 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,02% — до 95,29 пункта. До этого в течение дня он достигал отметки в 95,17 пункта.

Согласно опубликованным ранее в четверг данным министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 26 января взлетело на 53 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 253 тысячи. При этом эксперты ожидали роста только до 215 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели в 199 тысяч.

Кроме того, давление на курс американской валюты по-прежнему оказывают итоги заседания ФРС. Регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых и заявил, что будет "терпелив" в определении будущих корректировок целевого диапазона ставки, учитывая экономическую и финансовую обстановку в мире и сдержанное инфляционное давление.

"Риторика ФРС была максимально "голубиной"…. Индекс доллара может достичь 93,5 пункта, если уровень поддержки в 95 пунктов будет пробит", — сказал агентству Рейтер главный рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy).