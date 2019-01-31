МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций в последний день января вырос по основным индексам, индекс Мосбиржи в ходе торгов установил новый исторический максимум, индекс РТС закрепился выше психологической отметки 1200 пунктов, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,37% — до 2521,1 пункта (в ходе торгов в моменте поднимался до 2536,28 пункта – нового исторического максимума), индекс РТС — на 1,29%, до 1214,45 пункта.

За январь индекс Мосбиржи вырос на 6,41%, индекс РТС — на 13,64%. Наибольший рост за этот период показал индекс "Банков и финансов", поднявшийся на 11,06%.

Курс доллара расчетами "завтра" на вечерних торгах перешел к росту и к 21.31 мск поднимался на 19 копеек — до 65,69 рубля, курс евро снижался на 6 копеек, до 75,18 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent перешел к снижению и падал на 0,97% — до 60,94 доллара за баррель.

"Российские фондовые площадки открылись весьма оптимистично, но буквально через час торгов уперлись в довольно сильное сопротивление на уровне 2535 по индексу Мосбиржи, преодолеть которое не смогли. После чего отступили на вторую линию обороны, растеряв половину утреннего роста, где и продержались до вечера", — комментирует Алексей Коренев из "Финама".

"Российский фондовый рынок второй день подряд обновляет исторические максимумы. На этот раз причиной к покупкам в наших активах стали результаты заседания ФРС. Мягкая риторика регулятора с озвученной возможностью изменения объемов сокращения баланса стимулировали покупки по широкому спектру рисковых активов, что оказало позитивное влияние на наш рынок и поддержало "быков", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Лидерами торгов выступили бумаги "Русала" (+3,81%), корректирующие падение последних дней, указывает Зварич.

Спросом пользовались бумаги "Северстали" (+2,28%) и "Мечела" (префы выросли на 1,96%, обыкновенные акции – на 0,53%).

Акциям Polymetal (+0,84%) помогли вырасти позитивные операционные данные за 2018 год.

Polymetal International plc в 2018 году увеличил производство золота на 13% по сравнению с предыдущим годом, до 1,216 миллиона унций, серебра — сократил на 6%, до 25,3 миллиона унций.

Акции "Русгидро" поднялись на 0,98% на фоне позитивных операционных результатов за 2018 год. Так, группа "Русгидро" без учета Богучанской ГЭС в 2018 году увеличила выработку электроэнергии на 2,9% по сравнению с 2017 годом — до 130,615 миллиарда кВт.ч.

Также среди лидеров роста – бумаги Сбербанка (префы выросли на 1,81%, обыкновенные акции – на 2,23%), акции "Яндекса" (2,55%), ФСК "ЕЭС" (2,52%), "Русснефти" (2,06%) и префы "Татнефти" (1,97%).

"Сбербанк подрос на снижении глобальных рисков. Впрочем, немаловажную роль сыграла слабая инфляция в РФ по итогам января (+1%) и отмена санкций против компании Дерипаски. Мы считаем, что ЦБ РФ не будет повышать ставку в первом полугодии, а во втором снизит её на 0,25-0,5 п.п., что заметно поддержит маржу российских банков", — говорит Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

В лидерах снижения – префы "Башнефти" (-2,55%), акции ТМК (-2,19%), девелоперской группы ПИК (-2,19%), "Газпрома" (-1,56%), депозитарные расписки X5 (-1,41%), а также акции "Юнипро" (-1,26%) и акции "Роснефти" (-1,09%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Мы сохраняем целью текущей волны роста отметку 2640 пунктов, однако в ближайшее время, появление негативных новостей может быть использовано игроками для фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям и может привести к коррекции. При этом для рынков риски на себе сейчас несут переговоры Штатов и Китая по торговому соглашению, статистика по экономике США, а также отчеты американских компаний", — отмечает Зварич из Промсвязьбанка.

Анастасия Соснова из "Фридом Финанс" полагает, что открытие индекса Мосбиржи в пятницу произойдет в диапазоне 2500-2530 пунктов, и ожидает открытие по индексу РТС в диапазоне 1200-1220 пунктов.