МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля на вечерних торгах в четверг умеренно снижается по отношению к доллару, отыграв позитивное влияние заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, и продолжает расти к евро на фоне его снижения на международном валютном рынке форекс, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.01 мск четверга рос на 8 копеек, до 65,59 рубля, курс евро снижался на 19 копеек, до 75,05 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent падал при этом на 1,09%, до 60,87 доллара за баррель.

Евро к доллару снижается на форексе на 0,33%.

ДОЛЛАРОВЫЕ МЕДВЕДИ ОТСТУПИЛИ

Российская валюта еще в рамках вчерашней вечерней сессии смогла отыграть результаты заседания ФРС, что привело к отступлению пары доллар-рубль к нижней границе диапазона 65,5-66 рублей, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

На валютном рынке рубль уже на открытии укрепил свои позиции, занятые еще накануне вечером после итогов заседания ФРС и пресс-конференции ее главы, также замечает Юрий Кравченко из "Велес капитала". В середине дня в четверг пара доллар/рубль опускалась ниже 65,2 рубля, обновив таким образом новый минимум с 24 октября прошлого года, но ближе к окончанию рабочего дня американская валюта несколько сократила свои потери, добавляет он.

"Однако попытки медведей продолжить негативную динамику в американской валюте в ходе сегодняшней сессии не увенчались успехом. Они так и не смогли дотянуться до ближайшей поддержки, расположенной на уровне 65 рублей, и протестировать ее", — отмечает Зварич.

На развивающихся рынках (ЕМ) в "зеленой зоне" торговались и основные "коллеги" рубля — турецкая лира, бразильский реал и южноафриканский рэнд, указывает Кравченко.

"Впрочем, еще утром обстановка на рынках EM была не столь однозначной: часть валют снижалась в утренние часы, несмотря на волну распродаж, накрывшую американскии? доллар после итогов заседания ФРС. В настроениях инвесторов на развивающихся рынках по-прежнему прослеживается определенная тревожность, связанная с отсутствием прогресса в торговых переговорах между США и Китаем", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

На дальнейшей вечерней сессии Тимур Нигматуллин из компании "Открытие брокер" ожидает нейтральной динамики по паре доллар-рубль.

Рубль вслед за коррекционным снижением цен на нефть может вернуться к отметке 66 рублей, считает Анастасия Соснова из компании "Фридом финанс". "Дополнительным фактором ослабления рубля могут выступить дополнительные объемы покупки валюты ЦБ в рамках бюджетного правила с 1 февраля, о которых было объявлено ранее", — добавляет она.

В краткосрочной перспективе главным фактором неопределенности остается итог переговоров между США и Китаем, отмечает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Сейчас новостной фон по данному направлению характеризуется почти полной "стерильностью". Полагаем, что инвесторы не ожидают прорыва на этих переговорах, но появление любых позитивных подвижек на пути к компромиссу усилит текущий risk-on (спрос на риск – ред.)", — говорит эксперт.

Он ожидает, что недельный коридор для движения рубля будет находиться в широком диапазоне 63,7-66,9 рубля за доллар.