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МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Центробанк Венесуэлы планирует в ближайшие дни продать около 15 тонн золота ОАЭ, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный источник в Каракасе.

Сообщается, что расчеты будут производиться наличными в евро.

Венесуэльский ЦБ 26 января уже направил в ОАЭ чартерный рейс с тремя тоннами золота, отметил источник.

Он добавил, что всего планируется продать 29 тонн золота из хранилищ ЦБ в Каракасе.

Цена 1 килограмма золота составляет примерно 37 тысяч евро.