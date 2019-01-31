ЦБ Венесуэлы планирует продать 15 тонн золота ОАЭ за наличные евро - агентство
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МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Центробанк Венесуэлы планирует в ближайшие дни продать около 15 тонн золота ОАЭ, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный источник в Каракасе.
Сообщается, что расчеты будут производиться наличными в евро.
Венесуэльский ЦБ 26 января уже направил в ОАЭ чартерный рейс с тремя тоннами золота, отметил источник.
Он добавил, что всего планируется продать 29 тонн золота из хранилищ ЦБ в Каракасе.
Цена 1 килограмма золота составляет примерно 37 тысяч евро.
https://1prime.ru/Financial_market/20190131/829672373.html