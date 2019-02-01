МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Российские банки с февраля начнут переводить выплаты военных пенсионеров и пенсионеров силовых и правоохранительных структур на карту "Мир". Процесс их перехода на национальную платежную карту будет завершен до 1 июля 2020 года.

Соответствующее постановление правительства вступает в силу 1 февраля 2019 года.

Переводу на карту "Мир" подлежат пенсии и иные соцвыплаты россиян, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических и психотропных средств, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, и их семей.

"Для перевода военных пенсионеров будут действовать те же нормы законодательства, которыми регулируется перевод пенсионных и иных социальных выплат на карты "Мир". Выпуск и обслуживание карт "Мир" для военных пенсионеров будет бесплатным", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карты "Мир".

Для тех военных пенсионеров, которые сейчас получают пенсии на карты международных платежных систем, по мере истечения срока их действия будут перевыпускаться карты "Мир". Кроме того, у них будет возможность получать пенсию наличными, либо на счет, к которому не привязана карта.

Сбербанк планирует перевести всех своих клиентов — военных пенсионеров на карты "Мир" в обозначенные законом сроки, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка. В банке ВТБ сказали, что на сегодняшний день выдано более 9,6 миллиона карт "Мир". Банк выпускает такие карты с июля 2017 года для всех пенсионеров, обратившихся для оформления пенсионной карты. Таким образом, к 1 июля 2020 года все карты для данной категории перейдут на национальную платежную систему "Мир".