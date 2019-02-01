МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к снижению после пяти торговых сессий роста подряд, в ходе которых она достигла максимума с мая 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.54 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 2,95 доллара, или 0,22%, до 1322,25 доллара за тройскую унцию, цена мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,8% — до 15,943 доллара за унцию.

В пятницу на рынке золота отмечается коррекция после продолжительного роста. Распродажам более надежного золота способствует восстановление рисковых настроений, о чем свидетельствует рост на биржах СЩА и Азии.

Кроме того, мировые инвесторы оценивают заявление министерства коммерции Китая, согласно которому, по оценкам китайской делегации, в ходе последнего раунда переговоров по торговым спорам с США 30-31 января сторонам удалось добиться важного прогресса. Рынки ждут подробностей относительно переговоров, которые помогут укрепить надежды на скорее разрешение торгового конфликта сторон.

"Если в торговых переговорах будет достигнут реальный прогресс, то это может оказать давление на золото, потому что это будет означать, что надежды на мягкую монетарную политику ФРС США могут не оправдаться", — сказал агентству Рейтер главный рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy).