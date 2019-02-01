МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 1 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (ноябрь) 31,9 млрд долл 37,6 млрд долл (факт)
0:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (январь) 49,5 52,5 (факт)
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (декабрь) 1,63 1,63 (факт)
3:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (4кв2018) 2,1% 2% (факт)
3:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (4кв2018) 0,8% 0,5% (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (январь) 49,7 48,3 (факт)
11:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 51,1 50,5
11:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 49,2 48,8
11:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 51,2 51,2
11:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 49,9 49,9
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 50,5 50,5
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 54,2 53,5
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 1,0% 1,0%
предв. EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 1,6% 1,4%
16:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (январь) 0,4% 0,3%
16:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (январь) 3,2% 3,2%
16:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь) 312 тыс 165 тыс
16:30 USD США — Доля экономически активного населения (январь) 63,1%

 

 
16:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (январь) 301 тыс 170 тыс
16:30 USD США — Уровень безработицы (январь) 3,9% 3,9%
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 54,9 54,9
18:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (январь) 56

 

 
18:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (январь) 54,3 54,2
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь) 78,3

 

 
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь) 90,7 90,8
21:00 USD США — Число буровых установок от Baker Hughes 862

 

 
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 1059

 

 
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -60,7 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 309,6 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 76 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 210,3 тыс

 

 
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -35,1 тыс

 

 
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -102,8 тыс

 

 
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 19,7 тыс

 

 
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -53,1 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (январь) 51,7 50,9
16:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) 1,5% 2,2%

 

 

 RUB Банк Возрождение — СД (Кодекс корпоративной этики в новой редакции)

 

 

 

 

 

 

 RUB ГМК Норильский никель — СД (оценка деятельности СД в 2018)

 

 

 

 

 

 

 RUB Квадра — СД (вопрос об избрании члена Правления)

 

 

 

 