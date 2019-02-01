МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 1 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (ноябрь)
|31,9 млрд долл
|37,6 млрд долл (факт)
|0:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (январь)
|49,5
|52,5 (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (декабрь)
|1,63
|1,63 (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (4кв2018)
|2,1%
|2% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (4кв2018)
|0,8%
|0,5% (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (январь)
|49,7
|48,3 (факт)
|11:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|51,1
|50,5
|11:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|49,2
|48,8
|11:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|51,2
|51,2
|11:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|49,9
|49,9
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|50,5
|50,5
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|54,2
|53,5
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|1,0%
|1,0%
|предв.
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|1,6%
|1,4%
|16:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (январь)
|0,4%
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (январь)
|3,2%
|3,2%
|16:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь)
|312 тыс
|165 тыс
|16:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (январь)
|63,1%
|
|16:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (январь)
|301 тыс
|170 тыс
|16:30
|USD
|США — Уровень безработицы (январь)
|3,9%
|3,9%
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|54,9
|54,9
|18:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (январь)
|56
|
|18:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (январь)
|54,3
|54,2
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
|78,3
|
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь)
|90,7
|90,8
|21:00
|USD
|США — Число буровых установок от Baker Hughes
|862
|
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|1059
|
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-60,7 тыс
|
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|309,6 тыс
|
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|76 тыс
|
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|210,3 тыс
|
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-35,1 тыс
|
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-102,8 тыс
|
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|19,7 тыс
|
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-53,1 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (январь)
|51,7
|50,9
|16:00
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г)
|1,5%
|2,2%
|
|RUB
|Банк Возрождение — СД (Кодекс корпоративной этики в новой редакции)
|
|
|
|RUB
|ГМК Норильский никель — СД (оценка деятельности СД в 2018)
|
|
|
|RUB
|Квадра — СД (вопрос об избрании члена Правления)
|
|