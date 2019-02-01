МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу смешанной динамикой на фоне прогресса в торговых переговорах США и КНР с одной стороны, и слабой статистики из Китая — с другой, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,3%, до 2618,23 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 2,77%, до 1309,99 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 11,73 пункта, до 27930,74 пункта. Корейский KOSPI снизился на 0,06%, до 2203,46 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,07%, до 20788,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,03% — до 5862,8 пункта.

В центре внимания рынков в пятницу оказалось заявление министерства коммерции Китая, согласно которому китайская делегация считает, что в ходе последнего раунда переговоров по торговым спорам с США, прошедшего 30-31 января, сторонам удалось добиться важного прогресса. Отмечается, что стороны уделили особое внимание проблемам защиты прав интеллектуальной собственности и передачи технологий, а также договорились укреплять двустороннее сотрудничество. Кроме того, Китай и США договорились о снижении дисбаланса в торговле, КНР будет активно наращивать импорт из США сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов.

В то же время участники торгов отыгрывали статистику из Китая. По данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в январе упал до 48,3 пункта с 49,7 пункта в ноябре. Аналитики ждали снижения показателя всего до 49,5 пункта. Значение индекса PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде. Таким образом, снижение деловой активности в промышленности страны, по информации Caixin, продолжается второй месяц подряд.

"Прогресса в торговых переговорах было достаточно, чтобы нивелировать опасения относительно продолжающегося падения деловой активности в промышленности Китая", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Huaxi Securities Цао Сюэфэна (Cao Xuefeng).