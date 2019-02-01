МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Курс евро в пятницу растет к доллару на фоне увеличения интереса инвесторов к рисковым активам после новостей по торговым переговорам США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.14 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1469 доллара за евро с 1,1445 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене рос до 108,91 иены за доллар со 108,87 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,06% — до 95,52 пункта.

Мировые инвесторы в пятницу отыгрывают заявление министерства коммерции Китая, согласно которому китайская делегация считает, что в ходе последнего раунда переговоров по торговым спорам с США, прошедшего 30-31 января, сторонам удалось добиться важного прогресса. Отмечается, что стороны уделили особое внимание проблемам защиты прав интеллектуальной собственности и передачи технологий, а также договорились укреплять двустороннее сотрудничество. Кроме того, Китай и США договорились о снижении дисбаланса в торговле, КНР будет активно наращивать импорт из США сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов.

Позднее в пятницу инвесторы ждут статистику из США. Министерство труда страны обнародует данные по безработице за январь. Аналитики полагают, что показатель сохранился на уровне декабря в 3,9%. При этом ожидается замедление роста числа новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики — согласно прогнозам, показатель вырос всего на 165 тысяч мест после повышения на 312 тысяч месяцем ранее.

Как отмечает агентство Рейтер, аналитики считают, что любое ухудшение данных по занятости или росту зарплат в США только усилят перспективы ослабления доллара в текущем году. ФРС США при принятии решения по дальнейшему курсу своей монетарной политики учитывает ситуацию на рынке труда, а ее ухудшение может способствовать тому, что регулятор будет откладывать продолжение цикла повышения ставки. Смягчение монетарной политики традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.