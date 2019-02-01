МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Курс рубля днем снижается по отношению к составляющим бивалютной корзины ЦБ РФ, и в большей степени — по отношению к евро, на фоне общего сползания стоимости валют развивающихся рынков (ЕМ), следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.52 мск пятницы рос на 6 копеек, до 65,46 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 75,06 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent колеблется в районе уровня предыдущего закрытия — около 60,8 доллара за баррель.

Евро к доллару растет на форексе на 0,18%.

Рубль начал торги февраля с умеренного снижения, не найдя факторов поддержки. "Итоги очередного раунда торговых переговоров между представителями США и Китая не принесли оптимизма на развивающиеся рынки", — комментирует Юрий Кравченко из "Велес капитала".

"В пятницу днем все основные валюты на площадках EM корректировались к доллару, и отечественная валюта не являлась исключением. Несмотря на то, что по итогам встречи представителями США был отмечен определенный прогресс на пути заключения "мирного" соглашения, окончательный итог в переговорах отложен до встречи лидеров двух стран в конце февраля. Не исключено, что такая встреча пройдет без положительного результата, а уже со 2 марта будут введены новые пошлины на китайские товары", — добавляет он.

В частности, к текущему моменту турецкая лира снижается на порядка 0,7%, индийская рупия – примерно на 0,5%, южноафриканский рэнд – на 0,2%.

Дмитрий Нечаев из НПФ "Согласие" также отмечает, что рынок ожидал положительных новостей о торговых переговорах США и Китая, однако особых продвижений в результате обсуждения не произошло. Сохраняющаяся неопределённость в отношении торговых переговоров поначалу привела к коррекции нефтяных котировок на уровень 60,5 долларов США за баррель, добавляет он.

Кроме того, фактором, формально выступающим против рубля, явилось и начало отложенных покупок валюты Банком России с 1 февраля, отмечает Кравченко. "Тем не менее, последний фактор если и оказывает, то исключительно психологическое давление", — добавляет он.

Аналитики "Нордеа банка" также отмечают, что ожидают влияния данного фактора на динамику российской валюты.

Нечаев считает, что рубль по отношению к доллару на следующей неделе будет умеренно укрепляться и консолидируется в диапазоне 65,15-65,65 за доллар.

Несмотря на значительное укрепление российской валюты в последние два дня, рубль может потерять часть позиций по итогам пятничных торгов, считают аналитики "Нордеа банка". Ориентирами по паре доллар-рубль выступят отметки 65,2-66,2 рубля, указывают они.