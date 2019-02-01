МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем слабо растет по основным индексам и торгуется недалеко от исторического максимума по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 14.46 мск рос на 0,17% — до 2525,42 пункта, индекс РТС — на 0,02%, до 1214,69 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на вечерних торгах перешел к росту и к 21.31 мск поднимался на 19 копеек — до 65,69 рубля, курс евро снижался на 6 копеек, до 75,18 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,1% — до 60,78 доллара за баррель.

Рынок акций начал торги со снижения, однако потом достаточно быстро вернулся к росту по индексу Мосбиржи. Днем на замедлении снижения рубля индекс РТС смог также перейти к росту.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

"Локомотивом текущего подъема выступают отраслевые индексы нефтегазового и металлургического секторов. Повышенным спросом в пятницу пользуются акции НЛМК (1,72%), ММК (1,59%), "Мечела" (обыкновенные акции поднимаются на 0,81%), "Распадской" (1,32%), "Газпрома" (0,34%), "Газпром нефти" (1,02%) и упавшие вчера префы "Башнефти" (2,14%)", — отмечает Анастасия Попова из "БКС Брокер".

Также среди лидеров роста — депозитарные расписки En+(1,69%), акции "Интер РАО" (1,4%), префы "Сургутнефтегаза" (1,21%), акции "Алросы" (2,06%), МТС (1,15%) и акции ОВК (1,06%).

В лидерах снижения — префы "Татнефти" (-1,55%), акции "Фосагро" (-1,43%), "Русала" (-1,26%), ТГК-1 (-1,2%) и акции "Аэрофлота" (-1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Ближайший месяц на российском рынке будет отмечен полноценным стартом сезона корпоративной отчетности за четвертый квартал прошлого года", — говорит Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

"В среднем по итогам четвертого квартала средний уровень рублевой цены на нефть марки Brent составлял около 4,5 тысячи рублей за баррель, по итогам января — всего 4 тысячи рублей за баррель. Пока еще в среднем по кварталу в октябре-декабре прошлого года цены на нефть были сравнительно высоки, отчетность за четвертый квартал российских нефтегазовых компаний должна быть позитивной и может способствовать увеличению дивидендных ожиданий у участников рынка", отметил Поддубский.

"В то же время за счет недавнего снижения цен на нефть актуальность этих цифр уже несколько снижена. Напомним, что наш целевой ориентир по индексу Мосбиржи на этот год находится на уровне 2640 пунктов", — добавляет он.

Техническая картина по рублевому и долларовому индексам РФ в начале февраля складывается умеренно позитивной, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Оба индикатора показали уверенный рост и, несмотря на это, все еще расположены на расстоянии от зон перекупленности недельных графиков. Тем не менее, по рублевому индексу может сформироваться коррекционный сигнал… Таким образом, "быкам" стоит быть настороже", — добавляет она.