МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Онлайн-ритейлер Amazon потерял около 43 миллиардов долларов своей рыночной капитализации на открытии торгов в пятницу после публикации прогноза выручки от продаж ниже ожиданий аналитиков, свидетельствуют данные биржи.

На закрытии торгов в четверг, по данным биржи Nasdaq, капитализация Amazon составляла 840,405 миллиарда долларов. При этом на открытии торгов в пятницу (17.30 мск) капитализация ритейлера уменьшилась на 5% — до отметки в 797,232 миллиарда долларов.

Ранее в пятницу Amazon опубликовал финансовую отчетность по итогам 2018 года. В центре внимания инвесторов оказался прогноз выручки от продаж ритейлера на первый квартал 2019 года. Так, компания ожидает роста выручки на 10-18% в годовом исчислении — до 56-60 миллиарда долларов. При этом аналитики ожидали показатель на уровне, как минимум, 60 миллиардов долларов.

При этом чистая прибыль компании увеличилась в 3,3 раза и достигла 10,073 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 20,14 доллара против 6,15 доллара по итогам 2017 года. Выручка выросла на 30,9% — до 232,887 миллиарда долларов.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.