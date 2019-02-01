МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок символически вырос по индексу Мосбиржи и снизился по индексу РТС на фиксации прибыли перед выходными, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,02% — до 2521,7 пункта, индекс РТС снизился на 0,27%, до 1211,23 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на вечерних торгах поднимался на 7 копеек — до 65,47 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 75,1 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent взлетел на 2,35% — до 62,27 доллара за баррель.

РЫНОК ЗАБУКСОВАЛ

"Российские фондовые индикаторы, вслед за кратковременным снижением, произошедшим на открытии, перешли к активному росту. В результате наши индексы довольно быстро отыграли все дневные потери, выйдя на положительную территорию. Однако затем наш рынок начал сдавать позиции, реагируя на постепенное ухудшение внешнего фона. И даже существенное улучшение ситуации на мировых рынках, произошедшее после публикации американской экономической статистики, вызвало лишь непродолжительный всплеск наших индексов, после чего они возобновили снижение", — комментирует аналитик "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.

Вероятно, участники российского рынка предпочитают на текущих уровнях сокращать "длинные" позиции в акциях, отмечает он. Конечно же, большую роль в подобном решении сегодня сыграл "фактор пятницы", который обычно подталкивает многих инвесторов к продажам из-за рисков, которые могут реализоваться на выходных, указывает аналитик.

"Однако основной причиной некоторой слабости нашего рынка, вероятно, являются высокие уровни, на которых сейчас находятся отечественные фондовые индикаторы. Благодаря внушительному ралли, наблюдавшемуся в прошлом месяце, индекс Мосбиржи достиг новой исторической вершины, а индекс РТС поднялся на 10-тимесячные максимумы. В результате наш рынок по отношению к развивающимся фондовым площадкам и к нефтяным ценам находится на вершинах, которые наблюдались до… санкций против "Русала", — говорит эксперт.

Фондовые индексы РФ завершают неделю c легким пессимизмом в отсутствии поводов для активного роста, в свою очередь отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Нерешенность торгового вопроса между США и Китаем пока сдерживает покупки по всему миру, хотя определенный прогресс все же достигнут, добавляет она.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста — акции НЛМК (3,41%), префы "Башнефти" (2,15%), депозитарные расписки X5 (1,92%), депозитарные расписки En+ (1,69%), акции "Северстали" (1,63%), а также акции "Интер РАО" (1,44%), "Распадской" (1,44%), ОВК (1,29%) и акции "Газпром нефти" (1,01%).

В лидерах снижения — акции "Аэрофлота" (-2,5%), "Фосагро" (-2,09%), префы "Татнефти" (-2,02%), акции "Новатэка" (-1,73%), "Русала" (-1,69%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Анастасия Соснова из "Фридом Финанс" ожидает открытие индексов в понедельник с небольшим ростом.

"Инвесторы ждут сигналов из-за рубежа и в целом готовы как поднять индексы чуть выше, так и приступить к коррекционным распродажам", — отмечает Кожухова из "Велес Капитала".

"… если в понедельник мировые площадки не будут давать однозначных позитивных сигналов, фиксация прибыли российскими участниками может нарушить баланс спроса и предложения, опустив наши индексы на более низкие уровни", — считает Бабин из "БКС Брокер".

Ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи может выступить уровень 2500 пунктов, а для индекса РТС — 1200 пунктов, отмечает аналитик.