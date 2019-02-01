МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля вечером снижается к евро и пытается расти против доллара на фоне роста европейский валюты на рынке форекс, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.10 мск пятницы снижался на 1 копейку — до 65,39 рубля, курс евро рос на 14 копеек, до 74,98 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent взлетел на 3,17% — до 62,77 доллара за баррель.

Евро к доллару растет на форексе на 0,15%.

С ОГЛЯДКОЙ НА ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ ЦБ

"Отечественная валюта в течение всего дня пребывала в зоне высокой волатильности без ярко выраженной динамики, не решаясь ни на заметный рост, ни на существенное снижение. Впрочем, при столь неясном внешнем новостном фоне подобное поведение вполне понятно", — комментирует Алексей Коренев из "Финама".

Для российского валютного рынка основной новостью явилось то, что с сегодняшнего дня Банк России увеличивает объемы закупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила на величину около 2,8 миллиарда рублей в день, отмечает он.

C 1 февраля ЦБ возобновит отложенные покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и будет проводить их равномерно в течение 36 месяцев. Эти операции увеличат ежедневный объем покупки валюты на 2,8 миллиарда рублей. Как сообщал Минфин, объем покупки валюты по бюджетному правилу с 15 января по 6 февраля составит 265,8 миллиарда рублей — по 15,6 миллиарда рублей в день.

"Прибавка незначительная, если учесть, что сейчас регулятор приобретает валюты в среднем на 15,6 миллиарда рублей. Но это когда все стабильно, такие объемы кажутся небольшими. В случае же проблем, и соринка в глазу мешает. Впрочем, Центробанк клятвенно обещал нам внимательно следить за ситуацией и менять объемы закупки в зависимости от изменения волатильности на рынке", — говорит аналитик.

"Основным триггером ослабления рубля выступают возобновившиеся дополнительные покупки валюты ЦБ в рамках бюджетного правила. С другой стороны, поддержку рублю оказывают оптимистичные настроения на нефтяном рынке", — в свою очередь отмечает Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

ПРОГНОЗЫ

На вечерней сессии ожидается нейтральная динамика по паре доллар/рубль, комментирует Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

"Сезон корпоративной отчётности понемногу начинает сходить на "нет", так в ближайшее время основными драйверами мировых финансовых и фондовых рынков станут макростатистика и геополитические события. В частности – развязка интриги вокруг Венесуэлы. Скорей всего именно эти события и станут определяющими для динамики биржевых индексов на следующей неделе", — считает Коренев из "Финама".