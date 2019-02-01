МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Основные фондовые площадки Европы завершили пятничные торги позитивной динамикой, следуя за индексами США, трейдеры отыгрывали статданные по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По итогам торгов британский FTSE вырос на 0,74%, до 7020,22 пункта, французский CAC 40 — на 0,53%, до 5019,26 пункта, немецкий DAX — на 0,08%, до 11180,66 пункта.

Согласно обнародованному ранее в пятницу сообщению министерства труда США, безработица в стране в январе выросла до 4% с уровня декабря в 3,9%, но число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 304 тысячи. Эксперты ждали сохранения безработицы на уровне 3,9% и роста числа рабочих мест только на 165 тысяч.

"Ещё один месяц значительного роста числа рабочих мест в США дал инвесторам ещё один повод для оптимизма… Хорошая финотчетность, "голубиная" позиция ФРС США и, казалось бы, неисчерпаемый рост числа рабочих мест — все это способствовало росту на фондовых площадках", — цитирует агентство Рейтер главного рыночного аналитика IG Криса Бошама (Chris Beauchamp).

Позитив на европейских рынках был связан также с новостями о торговых переговорах США и Китая. Согласно заявлению министерства коммерции КНР, по итогам прошедшего 30-31 января последнего раунда переговоров по торговым спорам с США китайская делегация отметила важный прогресс. Китай и США договорились о снижении дисбаланса в торговле, КНР будет активно наращивать импорт из США сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов.