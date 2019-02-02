МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Россияне в прошлом году стали хуже обслуживать ипотечные кредиты: портфель "плохих" ипотечных кредитов вырос на 20% по сравнению с 2017 годом и составил 74 миллиарда рублей, а их количество увеличилось на 7%, сказано в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Количество кредитов в портфеле, просрочка по которым составляет 90 и более дней, выросло в 2018 году на 7%. По состоянию на 31 декабря 2018 года объем портфеля просроченной задолженности составил 74 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем в 2017 году", — говорится в исследовании.

Однако, подчеркивают эксперты, ипотека по-прежнему остается самым низкорисковым видом банковского кредитования. "Риск первого года находится на уровнях прежних лет около 0,6%, а уровень NPL (неработающие кредиты — ред.) портфеля по итогам 2018 года составляет 1,7%, что является приемлемым с точки зрения рентабельности продукта для банков", — отметили они.

Ранее в БКИ подсчитали, что россияне в прошлом году поставили новый ипотечный рекорд, взяв в банках 576,5 тысяч кредитов на общую сумму в 1,3 триллиона рублей, что больше результата за 2017 год в 1,5 раза.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в четверг заявила, что развитие ипотечного кредитования в России имеет большой потенциал, поскольку несмотря на высокие темпы роста данного сегмента его доля к ВВП занимает всего 6%. Однако она указала, что важно не допускать формирования пузырей на ипотечном рынке.