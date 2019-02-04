МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть демонстрируют смешанную динамику в понедельник утром после пятничного роста более чем на 3% на фоне статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,11% — до 62,82 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,02% — до 55,25 доллара за баррель.

В понедельник на рынке "черного золота" отмечается частичная слабая коррекция после бурного роста в пятницу вечером на фоне данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). По данным компании, число нефтяных буровых установок в США по итогам недели, завершившейся 2 февраля, сократилось на 15 — до 847 штук. Это ослабило опасения за рост добычи сырья в США.

В то же время рынки продолжают с оптимизмом отыгрывать новости вокруг торговых переговоров США и Китая. Согласно заявлению китайского министерства коммерции, китайская делегация отметила важный прогресс по итогам прошедшего 30-31 января последнего раунда переговоров по торговым спорам с США. "Хотя США и Китаю еще предстоит достичь соглашения, поддержку рынкам оказали сообщения о существенном прогрессе в переговорах", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.