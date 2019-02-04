МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром растет по отношению к большинству мировых валют на фоне выхода данных с рынка занятости в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 мск курс евро к доллару опускался до 1,1441 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1454 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 109,75 иены за доллар со 109,48 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,15%, до 95,72 пункта.

Игроки валютного рынка в понедельник отыгрывают пятничные данные министерства труда США, согласно которым число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 304 тысячи. Эксперты ждали роста числа рабочих мест только на 165 тысяч.

"Показатель занятости в несельскохозяйственных отраслях экономики США оказался высоким, и это поддерживает доллар. Смягчение позиции ФРС оказало давление на курс доллара в паре с иеной, но рост на биржах и хорошие статданные из США привели к его восстановлению", — сказал агентству Рейтер главный операционный директор Rakuten Securities Ник Твидейл (Nick Twidale).

По итогам заседания 29-30 января Федрезерв отметил, что учитывая нынешнюю экономическую и финансовую обстановку в мире и сдержанное инфляционное давление он будет "терпелив" в определении будущих корректировок целевого диапазона базовой процентной ставки. Это заявление было воспринято рынками как сигнал к паузе в цикле ужесточения монетарной политики в США. Ожидания некоторого смягчения денежной политики ФРС традиционно оказывают давление на курс доллара.