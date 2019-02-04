МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в феврале небольшого роста российских фондовых индексов при стабильности курса рубля к доллару, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, курс евро к доллару к концу месяца будет находиться в районе 1,1471 доллара; при этом рубль относительно доллара снизится на 8 копеек по сравнению с официальным курсом на конец января, до 65,41 рубля, а против евро вырастет на 20 копеек, до 74,85 рубля, считают аналитики.

Также, согласно их средней оценке, индекс Мосбиржи за февраль вырастет на 1,3%, а РТС — на 2,2%.

Цена на нефть марки Brent будет на уровне 61,8 доллара за баррель, также полагают эксперты. А инфляция в РФ составит 0,8% за месяц.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

В конце января президент США Дональд Трамп заявил, что финальная торговая сделка с Китаем не будет заключена до тех пор, пока он не встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшем будущем. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин посетят Китай в середине февраля для продолжения двусторонних консультаций по торговым вопросам, сообщило в пятницу Синьхуа.

Итоги встреч США и Китая в феврале могут как поддержать рынки, так и способствовать продажам в высокорисковых активах, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Период "перемирия" заканчивается 1 марта, когда США должны будут повысить пошлины на китайские товары в случае, если переговоры окажутся безуспешными, что станет негативом для рынков, указывает он. Если же в переговорах наметится существенный прогресс, что может, как минимум, отсрочить введение новых пошлин, рисковые активы получат поддержку.

"Также важным для рынков является ситуация с "шатдауном" в Штатах. Рынки ожидают переговоров между Трампом и демократами в конгрессе, так как 15 февраля заканчивается трехнедельный срок, в рамках которого действует временный план финансирования правительства", — указывает эксперт.

Третьим фактором будет выступать блок статистики по экономикам США и Китая, отмечает Зварич. Усиление опасений относительно темпов роста китайской экономики, может способствовать пересмотру отношения инвесторов к широкому спектру высокорисковых активов, что приведет к волне продаж и коррекционному снижению.

Также министерство торговли США должно вынести вердикт относительно пошлин на импортные автомобили, напоминает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Если тарифы будут повышены, это окажет дополнительное давление на евро, а также на рисковые активы. Рост неопределенности поддержит положительную динамику в золоте", — отмечает эксперт.

"Нефтяной рынок пока балансирует на среднесрочных уровнях, при этом ситуация в Венесуэле нивелирует риски увеличения предложения со стороны США. Если фактор Венесуэлы перестанет влиять на баланс сил, то нефтяной рынок может возобновить негативную динамику", — полагает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

По мнению Сергея Дейнеки из "БКС Премьер", общий позитивный импульс в настроениях развивающихся рынков, заданный паузой в повышении базовой ставки и сверхмягкой риторикой ФРС, в феврале сохранит свою силу и останется весомым драйвером для покупок на российском рынке.

Также он ожидает, что отечественный рынок продолжит получать поддержку со стороны рынка нефти, ценовая конъюнктура которого в свою очередь может опираться на эффект паузы монетарного ужесточения и данные, подтверждающие реализацию сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.

Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс" полагает, что, если цена на нефть удержится выше 60 долларов за баррель, а на внешних площадках не возобновится коррекция, то рынок продолжит рост в диапазоне 2500-2600 пунктов по индексу Мосбиржи и 1200-1290 пунктов по индексу РТС.

"В начале месяца более вероятно небольшое снижение индекса Мосбиржи из-за технических факторов. Индекс снизится до отметки 2500, где находится промежуточная поддержка, более сильная поддержка находится на уровне 2450. Рынок остается "бычьим", поэтому пробитие вниз последней отметки маловероятно. Скорее всего, начиная с середины февраля, мы увидим новую волну роста индекса до 2600. Индекс закроет месяц "в плюсе", — говорит Андрей Верников из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

"Для российских площадок актуальной остается тема санкций Запада в отношении РФ. Сейчас США и ЕС увлечены внутриполитическими проблемами, но как только они будут решены, то геополитическая напряженность может вновь оказаться актуальной для рубля и рублевых активов", — считает Евстифеев из банка "Зенит".

ДВИЖЕНИЕ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ

В феврале ЦБ проведет заседание по вопросу монетарной политики, напоминает Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Участники рынка не ожидают снижения ключевой ставки, несмотря на то, что денежно-кредитные условия сейчас хорошие", — говорит он.

Пара доллар-рубль, на его взгляд, удержится в коридоре 65-68, но при этом эксперт ожидает движение к верхней границе этого коридора.

На российский рынок будут оказывать влияние решение Банка России по ключевой ставке, которое состоится 8 февраля, покупки валюты Банком России в рамках бюджетного правила и санкционная риторика, которая пока остается самым большим фактором неопределенности, считает Константин Кочергин из банка "Восточный".

По его мнению, на заседании 8 февраля Банк России оставит ключевую ставку без изменений, поскольку на текущий момент складывается благоприятная макроэкономическая конъюнктура.

С учетом наблюдаемой новой волны риск-аппетита в ответ на сверхмягкую риторику ФРС Дейнека из "БКС Премьер" прогнозирует, что в течение февраля курс рубля к доллару может двигаться в широком диапазоне 64,8-67,5 рубля.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Если говорить о секторах, то в феврале стартует сезон отчетности российских компаний за четвертый квартал 2018 года, напоминает Зварич из Промсвязьбанка. "Это может поддержать нефтегазовый сектор, чему способствует высокая среднеквартальная цена на нефть в рублях — хорошие результаты могут стимулировать ожидания роста дивидендов. Среди компаний выделим "Роснефть". Также мы продолжаем позитивно смотреть на внутренние сектора. Их оценка говорит о сохранении заметной недооценки. Здесь отметим акции Сбербанка, Мосбиржи, "Системы", — отмечает он.

Лидерами роста, на взгляд Ващенко из ИК "Фридом Финанс", будут акции банков, нефтегазового сектора, ритейлеры, а также отдельные бумаги энергетики. Аутсайдерами могут стать акции компаний черной металлургии и угольной отрасли, добавляет он.

По мнению Кочергина из банка "Восточный", наиболее привлекательными для инвесторов будут горнодобывающая отрасль, золотодобыча, девелоперы. В лидерах могут оказаться акции "Полюса", Polymetal, "Норильского никеля" и группы компаний ПИК, в числе аутсайдеров — ТМК и ММК.