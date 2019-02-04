МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно снижается к доллару и торгуется недалеко от уровней предыдущего закрытия к евро после слабого роста к европейской валюте на старте торгов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск понедельника рос на 11 копеек — до 65,61 рубля, курс евро торгуется у уровня предыдущего закрытия — 75,08 рубля, следует из данных Московской биржи.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,02% — до 62,76 доллара за баррель.

На старте торгов рубль снижался на 1 копейку к доллару и рос на 8 копеек к евро.