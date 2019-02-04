МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Курс рубля днем в понедельник слабо отступает в парах с долларом и евро на фоне стабильности нефтяных котировок марки Brent, которые закрепились в районе 63 долларов за баррель, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.00 мск понедельника рос на 14 копеек, до 65,64 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 75,17 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дорожал при этом на 0,57%, до 63,11 доллара за баррель.

Евро к доллару снижается на форексе на символические 0,03%.

РУБЛЬ ОТНОСИТЕЛЬНО СТАБИЛЕН

Курс рубля после попытки на старте торгов подрасти против евро перешел в "красную зону", слабо отступая от уровня предыдущего закрытия. В паре с долларом отечественная валюта также несколько сдает свои позиции.

К текущему моменту рубль теряет к доллару порядка 0,3%, к евро – порядка 0,2%, следует из динамики торгов Московской бирже.

Банк России ранее в понедельник сообщил, что объем операций ЦБ РФ по покупке валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина с расчетами 1 февраля составил 15,5 миллиарда рублей.

Банк России 15 января возобновил покупку на рынке валюты для Минфина после перерыва в несколько месяцев.

"На наш взгляд, эти действия российского регулятора не будут иметь значимого влияния на российский валютный рынок ввиду того, что решение возобновить покупки было заблаговременно объявлено Центральным банком, а объемы покупки валюты будут небольшими", — отмечают аналитики "Нордеа банка" Денис Давыдов и Григорий Жирнов.

ПРОГНОЗЫ

"Если нефть оправдает наши ожидания роста, укрепление рубля может продолжиться к целям в районе 65 даже вопреки решению Банка России. Пока что это оправдывается, но в районе 65 мы советуем начинать покупать пару доллар-рубль, наращивая покупки по мере дальнейшего укрепления рубля, если оно продолжится", — рекомендует аналитик ФГ "Калита-финанс" Дмитрий Голубовский.

Исходя из обновленной краткосрочной модели "ВТБ капитала", текущий курс пары доллар-рубль представляется экспертам компании справедливым, принимая во внимание существующие уровни участия нерезидентов на рынке ОФЗ, спреда EMBI (индекса облигаций развивающихся рынков) и цен на нефть. "Если аппетит к риску на рынках развивающихся стран останется высоким в ближайшие месяцы, благодаря чему спред EMBI сузится еще на 30 б.п. (наш базовый сценарий), рубль, согласно нашей модели, может укрепиться до 64,5", — подсчитали аналитики "ВТБ капитала".

С точки зрения макроэкономики главными событиями недели будут заседания центробанков по вопросам монетарной политики в нескольких развивающихся странах, в том числе в России (в пятницу), напоминают они.

Помимо этого, в центре внимания будет заседание Банка Англии, а также последняя статистика – данные о производственных заказах в США, индекс сектора услуг ISM, "Бежевая книга" ФРС США (Beige Book — ежемесячные комментарии ФРС об экономическом положении 12 округов, на которые американский регулятор делит территорию страны), оборот розничной торговли в еврозоне и объем промышленного производства в Германии, добавляют аналитики "ВТБ капитала".

Заседание Банка России, которое пройдёт в пятницу 8 февраля, на взгляд аналитиков "Нордеа банка", не окажет влияния на российскую валюту. "Улучшение риск-аппетита на глобальных площадках, а также стабилизация внутреннего финансового рынка указывают на то, что повышение ключевой ставки временно снято с повестки. Краткосрочными ориентирами по паре доллар-рубль выступят отметки 65,2-66,2", — говорят они.