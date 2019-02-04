МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Депозитарные расписки En+ и акции "Русала" и растут в понедельник на 3-4%, сильнее российского рынка акций, отыгрывая возможность их включения в индексы глобального провайдера MSCI (Morgan Stanley Capital International), прокомментировал РИА Новости начальник аналитического отдела компании "БКС брокер" Василий Карпунин.

"Бумаги "Русала" и En+ сегодня получили поддержку на фоне сообщения индексного провайдера MSCI о том, что теперь эти бумаги могут быть включены в индексы на общих условиях, так как ранее они были исключены из санкционного SDN-листа. При этом отмечу общую дешевизну и недооценку алюминиевой компании. Бумаги "Русала" остаются привлекательными", — говорит он.

К 13.37 мск депозитарные расписки En+ росли на 2,93% — до 558,9 рубля (уже поднимались 3,9% — до 563,7 рубля), акции "Русала" – на 4,1%, до 29,98 рубля (поднимались на 4,6%, до 30,1 рубля). При этом индекс Московской биржи рос на 0,42%, следует из динамики торгов Московской биржи.

Карпунин уточнил, что речь идёт о группе индексов MSCI Equity Indexes, в частности об индексе MSCI Russia.

"Плюс дополнительным драйвером конкретно для "Русала", на мой взгляд, является то, что в Гонконге сегодня укороченный день перед тремя днями выходных. В это время становится невозможным арбитраж, который на прошлой неделе обвалил цену акций на Московской бирже. Вероятно, внутренние инвесторы и спекулянты в ближайшие дни продолжат гнать бумаги наверх, а уже в пятницу они могут упасть, так как расширится спред с Гонконгом и вновь могут подключиться арбитражеры", — также прокомментировал он.

Как указывается в обзоре BCS Global Markets, в зависимости от требований к минимальному размеру сегментов для России на полугодовом пересмотре в мае для включения в индексы MSCI бумаги "Русала" должна подорожать на 9-17% в долларах до середины апреля. Требование по ликвидности более простое для выполнения – медианный показатель депозитарных расписок компании на Московской бирже должен превышать 1,1 миллиона долларов в феврале и марте, что более чем реально, отмечается там же. "С выводом из списка SDN ликвидность, вероятно, будет повышаться в ближайшие месяцы", — считают эксперты.