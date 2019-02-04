МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть растут в понедельник днем в ожидании того, что сокращение добычи странами ОПЕК+ и перебои с поставками из Венесуэлы из-за санкций США помогут не допустить "переизбытка" предложения "черного золота" на мировом рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.53 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,57%, до 63,11 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,22%, до 55,38 доллара за баррель.

Поддержку ценам на нефть в понедельник обеспечивают сразу несколько факторов. Один из них — снижение добычи странами ОПЕК+ в текущем году, что должно отразиться на балансе спроса и предложения сырья на мировом рынке. Страны ОПЕК+ 7 декабря приняли решение о сокращении добычи нефти суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, начиная с января 2019 года в течение полугода.

Еще одним фактором, который способствует улучшению настроений инвесторов в нефть, выступают ожидания снижения поставок нефти из Венесуэлы из-за санкций со стороны США. В частности, США 28 января объявили о введении санкций в отношении нефтяной компании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

"Хотя добыча нефти в Венесуэле в прошлом месяце, судя по имеющимся данным, выросла, однако новые санкции США в отношении страны могут привести к сокращению мирового предложения на 0,5-1%", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).