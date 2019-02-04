МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Российский рынок продолжает обновлять исторический максимум по индексу Мосбиржи и колеблется у майских максимумов по индексу РТС, следует из динамики торгов.

Индекс Мосбиржи к 15.24 мск рос на 0,42% — до 2532,24 пункта (уже поднимался до 2537,47 пункта – нового исторического максимума), индекс РТС — на 0,32%, до 1215,11 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" поднимался на 15 копеек — до 65,65 рубля, курс евро – на 10 копеек, до 75,18 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent перешел к снижению и опускается на 0,13% — до 62,67 доллара за баррель.

"Основную поддержку российским рынкам оказывают высокие цены на нефть, в то время как настроения на мировых фондовых площадках сейчас скорее неоднозначны", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Бумаги "Русала" и En+ растут, отыгрывая возможность включения их в индексы MSCI.

К текущему моменту депозитарные расписки En+ растут на 2,84% — до 558,4 рубля (уже поднимались 3,9% — до 563,7 рубля), акции "Русала" – на 3,92%, до 29,93 рубля (поднимались на 4,6%, до 30,1 рубля).

Акции "Северстали" (+1,36%) продолжают восходящее движение, находясь в зоне краткосрочной перекупленности, отмечает Кожухова из "Велес Капитала". Технический индикатор ADX при этом указывает на силу "бычьего" тренда, а котировки преодолели сопротивление 1020 рублей, которое в ноябре было нижней границей краткосрочного диапазона, указывает она.

"Если акциям удастся устоять выше, стоит ждать роста к следующему важному сопротивлению 1050 рублей. Открытие новых краткосрочных "длинных" позиций у текущих отметок рискованно из-за опасности начала нисходящей коррекции, но имеет смысл держать те, что были открыты ранее", — добавляет аналитик.

Также в лидерах роста — акции ДВМП (2,56%), "Энел Россия" (2,07%), префы "Транснефти" (1,47%), префы "Башнефти" (1,39%), акции АФК "Система" (1,31%) и акции "Русгидро" (1,25%).

В лидерах снижения – акции "Алросы" (-0,88%), депозитарные расписки "Ленты" (-0,73%), акции ОВК (-0,6%), Московской биржи (-0,41%) и акции "Аэрофлота" (-0,42%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

До конца сессии наиболее важным ориентиром для отечественных бирж останутся нефтяные котировки, отмечает Кожухова из "Велес Капитала".

На взгляд Анастасии Сосновой из "Фридом Финанс", несмотря на новые рекорды, потенциал у индекса Мосбиржи остается ограниченным, в первую очередь, в силу сохраняющихся санкционных рисков.

"Смягчение санкций против компаний Олега Дерипаски вовсе не означает автоматического смягчения санкций в отношении России. В то же время после решения внутренних актуальных вопросов в целях того, чтобы "шатдаун" не возобновился после 15 февраля, Конгресс США вскоре может вернуться и к вопросу антироссийских санкций. Но пока в отсутствие негативных новостей участники рынков, очевидно, хотят воспользоваться шансом и успеть поспекулировать", — говорит она.

Крупных покупок на рынке в любом случае не наблюдается, обороты соответствуют средним показателям обычного торгового дня, резюмирует аналитик.

"Техническая картина остается прежней: ближайшим уровнем сопротивления выступает диапазон 2540-2585 пунктов, уровень поддержки расположен на отметке 2500 пунктов", — указывает Анастасия Попова из "БКС Брокер".