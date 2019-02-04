МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 5 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|CNY
|Китай, Гонконг, Сингапур, Южная Корея — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах
|
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|3:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (январь)
|-0,7%
|-0,2%
|3:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
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|3:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|0,4%
|0,0%
|3:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|1,925 млрд австрал. долл
|2,25 млрд австрал. долл
|6:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (февраль)
|1,5%
|1,5%
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,015%
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|11:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|54
|53,1
|11:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|50,5
|50
|11:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|47,5
|47,5
|11:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|53,1
|53,1
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь)
|50,7
|50,7
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|50,8
|50,8
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|51,2
|51
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|0,6%
|-1,5%
|16:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|-2,06 млрд канад. долл
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|17:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь)
|54,5
|54,5
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
|54,2
|54,2
|18:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (январь)
|56,6
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|18:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (январь)
|58
|57,1
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (январь)
|54,4
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|10:00 мск (07:00 лнд)
|RUB
|Северсталь — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017
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|16:00 мск (13:00 лнд)
|RUB
|Северсталь — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Роснефть — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018
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|16:00 мск (13:00 лнд)
|RUB
|Роснефть — телеконференция менеджмента
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|RUB
|ФосАгро — операционные результаты за 4кв2018/2018
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|RUB
|Газпром — СД (о реализации мероприятий по оптимизации затрат в 2018 и направлениях оптимизации (сокращения) затрат Группы в 2019)
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|RUB
|НКХП (Новороссийский комбинат хлебопродуктов) — крайний срок для миноритариев принятия оферты ВТБ на выкуп акций
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|цена выкупа: 234,75 руб (ао)