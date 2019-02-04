МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в январе вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 58,9 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки.

"В январе 2019 года общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 1,5% и составил 58,9 триллиона рублей… по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", — отмечает биржа.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 738,9 миллиарда рублей против 823,1 миллиарда рублей в январе 2018 года (падение на 10,2%). Среднедневной объем торгов составил 36,9 миллиарда рублей, снизившись на 10,4% по сравнению с январем 2018 года (41,2 миллиарда рублей).

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1,335 триллиона рублей против 1,446 триллиона рублей в январе 2018 года, сократившись на 7,7%. Среднедневной объем торгов – 66,8 миллиарда рублей (спад на 7,6%). В январе на фондовом рынке Мосбиржи размещены 35 облигационных займов на общую сумму 1,128 триллиона рублей (включая объем размещения однодневных облигаций на 358 миллиардов рублей).

Объем торгов на валютном рынке снизился на 9% и составил 23 триллиона рублей. Объем торгов инструментами спот достиг 5,6 триллиона рублей (рост на 7,1%), объем сделок своп и форвардов — 17,4 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,148 триллиона рублей, или 17,2 миллиарда долларов.