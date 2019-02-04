МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером растет к мировым валютам, а к иене поднимается до пятинедельного максимума на пятничной статистике по рынку занятости в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 19.02 мск курс евро к доллару снижался до 1,1429 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1454 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 110,05 иены за доллар со 109,48 иены, торгуясь таким образом на максимумах с конца декабря. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался 0,23%, до 95,8 пункта.

"Доллар испытывает поддержку на фоне снижения доходности (гособлигаций США — ред.) после публикации данных о более сильном, чем ожидалось, росте числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях, а это возрождает рисковые настроения", — приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного стратега Cambridge FX в Торонто Карла Шамотты (Karl Schamotta).

По данным министерства труда США, безработица в стране в январе выросла до 4% с уровня декабря в 3,9%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 304 тысячи. Эксперты ждали сохранения безработицы на уровне 3,9% и роста числа рабочих мест лишь на 165 тысяч.

Теперь валютные трейдеры ждут новостей по американо-китайским торговым отношениям. В минувшие выходные в китайских СМИ появились сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме для обсуждения торговых вопросов.