МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Цена на золото продолжает снижаться на укреплении доллара, однако аналитики прогнозируют дальнейший рост стоимости драгметалла в 2019 году и тестирование максимумов прошлого года, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

По состоянию на 19.40 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,25 доллара, или на 0,24%, до 1318,85 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,18% — до 15,9 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,3%, до 95,87 пункта.

Рост курса доллара негативно отражается на стоимости золота, которое в таком случае становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

При этом фьючерсы на золото подорожали по итогам недели, завершившей в прошлую пятницу, демонстрируя такую динамику вторую неделю подряд. Поддержку торгам оказали намеки Федеральной резервной системы (ФРС) США на паузу в цикле повышения процентной ставки регулятора.

По мнению аналитика Hantec Markets Ричарда Перри (Richard Perry), которое приводит агентство MarketWatch, рост стоимости золота выше ключевой отметки в 1,3-1,31 тысячи долларов ознаменовал важный технический прорыв. "Этот пункт теперь станет новым уровнем поддержки, поскольку золото продолжает восстанавливаться и будет тестировать максимумы 2018 года в 1365 долларов", — заявил аналитик.