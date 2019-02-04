МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Взаимные торговые пошлины, введенные США и Китаем, приведут к искажению в мировой торговле, росту доли третьих стран в торговом обороте со Штатами и КНР, следует из доклада Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Эксперты организации напомнили, что Вашингтон и Пекин в начале 2018 года установили взаимные пошлины на импорт товаров на сумму примерно в 50 миллиардов долларов. В сентябре 2018 года США ввели 10%-ную пошлину на ввоз китайских товаров на сумму в 200 миллиардов долларов, в то время как Китай ввел ответные пошлины на 60 миллиардов долларов. Уточнялось, что в январе 2019 года 10%-ные американские пошлины должны вырасти до 25%, однако в начале декабря прошлого года стороны договорились о заморозке повышения до 1 марта 2019 года.

В докладе уточняется, что существующие пошлины, а также возможное повышение тарифов в марте не поможет компаниям США и Китая.

"Наш анализ показал, что двусторонние пошлины не очень эффективны для защиты отечественных фирм, но они являются очень действенными инструментами для ограничения торговли из страны, против которой вводятся пошлины", — приводятся в докладе слова директора отдела международной торговли в ЮНКТАД Памелы Коук-Гамильтон (Pamela Coke-Hamilton).

При этом доля третьих стран в торговле с США и Китаем наоборот вырастет, заместив долю фирм обеих стран, обложенных пошлинами. По оценкам, китайский экспорт в США на 250 миллиардов долларов, обложенный американскими пошлинами, на 82% будет перехвачен компаниями в других странах, только 12% останется у самих китайцев и лишь 6% удастся получить американским компаниям.

Что касается американских товаров на 85 миллиардов долларов, экспортируемых в Китай, то к фирмам третьих стран уйдет 85%-ная доля этого оборота, у компаний Соединенных Штатов останется — 10%, а к китайским производителям перейдет 5%.