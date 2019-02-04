МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в понедельник мало изменился по индексам в отсутствие сильных сигналов.

Акции "Русала" и ГДР En+ вышли в лидеры роста на новостях о возможном их включении в индексы глобального провайдера MSCI (Morgan Stanley Capital International).

Рублевый индикатор Мосбиржи повысился с начала торгов на 0,07%, до 2523,52 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,01%, до 1171,09 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи обновил в понедельник исторический максимум, поднявшись до 2537,47 пункта.

БОКОВИК

Российский фондовый рынок в понедельник мало менялся в отсутствие сильных сигналов с мировых рынков, на которых отмечалась разнонаправленная динамика индексов.

Инвесторы ожидают завершения сезона публикации квартальных и годовых отчетов. Кроме того, обсуждается тема американо-китайских торговых переговоров. После раунда встреч 30-31 января 27-28 февраля во Вьетнаме может состояться встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа для дальнейшего обсуждения торговых вопросов.

Стоимость нефти по марке Brent после утреннего обновления максимума с начала октября на уровне 63,6 доллара сползла к вечеру в район 62,4 доллара в рамках коррекции.

В лидерах повышения оказались акции "Русала" (+4,8%), и ГДР En+ (+5,1%), подорожавшие на фоне сообщений индексного провайдера MSCI о том, что теперь эти бумаги могут быть включены в индексы на общих условиях.

Также выросли в цене акции "Русгидро" (+3,4%), "Энел России" (+2,2%), "Распадской" (+1,5%). Подешевели бумаги "Аэрофлота" (-2,6%) на фоне сообщений о том, что чистая прибыль крупнейшей в РФ авиакомпании по РСБУ в 2018 году упала в 10 раз по сравнению с показателем 2017 года, до 2,8 миллиарда рублей. Упали в цене акции "Алросы" (-1,7%), "Мосбиржи" (-0,9%), "Татнефти" (-0,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Несмотря на попытки продолжить восходящую динамику, российскому рынку так и не удается оторваться от поддержки на уровне 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, а тестирование этой отметки сверху продолжает оставаться весьма вероятным, так как любой негативный повод может стимулировать фиксацию прибыли по спекулятивным длинным позициям, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом, на наш взгляд, целью текущей волны роста может стать отметка 2640 пунктов по рублевому индикатору", — оценил он.

В качестве целевой зоны торможения рынка выступает область 2540-2585 по индексу Мосбиржи, оценивает положение Василий Карпунин из компании "БКС Брокер".

"Достигнуть этих отметок можно при относительно спокойном внешнем фоне. Однако если рассуждать о шансах на поход к более высоким значениям, то здесь все не так очевидно. Без поддержки в виде роста акций экспортеров на одном росте бумаг Сбербанка индексу подниматься будет непросто", — добавил он.