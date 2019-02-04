МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Мессенджер WhatsApp сообщил о введение новых функций Touch ID и Face ID для владельцев некоторых моделей iPhone в целях усиления безопасности, следует из заявления компании.

"В WhatsApp мы очень заботимся о приватности сообщений и постоянно ищем новые способы сделать приложение более безопасным…. Поэтому сегодня мы рады представить Touch ID и Face ID для iPhone, чтобы обеспечить дополнительный уровень безопасности вашей учетной записи", — сообщила компания в своем блоге.

Таким образом, посторонний человек не сможет зайти в чужое приложение WhatsApp, даже получив доступ к телефону, считает компания.

Для подключения новых функций достаточно обновить параметры конфиденциальности в опции "блокировка экрана" в настройках приложения. При этом у пользователей есть возможность выбрать разное количество минут, по истечении которых снова нужна будет идентификация после выхода из WhatsApp и нового входа в мессенджер.

Новые функции доступны на смартфонах Apple, начиная с модели iPhone 5s и более поздних, а совместимы с операционной системой iOS 9 и более поздних версиях.

WhatsApp — бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями. Компания основана в 2009 году, с октября 2014 года принадлежит Facebook Inc.