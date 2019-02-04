МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером в понедельник незначительно снижается к доллару и так же повышается к евро в отсутствие сильных сигналов.

Неуверенная динамика нефтяных цен на нефть около уровня 62,5 доллара за баррель по марке Brent не дает поводов для активной игры на внутреннем валютном рынке.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.30 мск повышался на 11 копеек, до 65,62 рубля, курс евро снижался на 6 копеек, до 75,02 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль слегка снижался к доллару и так же незначительно повышался к евро на фоне сползания единой европейской валюты на форексе в направлении 1,14 доллара.

Инвесторы продолжают отыгрывать сильные данные по рынку труда США за январь, а также ожидания достижения торговых договоренностей между Китаем и США.

После раунда встреч 30-31 января позднее, 27-28 февраля, во Вьетнаме может состояться встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа для дальнейшего обсуждения торговых вопросов.

Стоимость нефти по марке Brent после утреннего обновления максимума с начала декабря прошлого года на уровне 63,6 доллара сползла к вечеру в район 62,4 доллара в рамках коррекции.

В итоге, доллар и евро менялись вечером к рублю разнонаправленно в пределах 0,15%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,1 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В отсутствии поддержки со стороны налогового периода, основное внимание игроков на валютном рынке РФ продолжает фокусироваться на динамике нефти и валют развивающихся рынков, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Пара USD/RUB продолжает находиться в диапазоне 65,5-66 рублей, а в случае улучшения внешнего фона может продолжить снижение и сделать очередной шаг к поддержке, расположенной на уровне 65 рублей", — добавил он.

Ключевым событием для российского рынка станет очередное заседание ЦБ по ключевой ставке в конце текущей недели, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". Темпы инфляции, несмотря на ускорение до 5% в годовом выражении, остаются в пределах прогнозных значении? ЦБ на первое полугодие 2019 года, отметил он.

"Конъюнктура внешних рынков сохраняется относительно стабильной, а геополитический фон — нейтральным. Мы полагаем, что в подобных условиях регулятор сохранит ключевую ставку (7,75% — ред.) на прежнем уровне, хотя в целом вероятность еще одного повышения ставки на ближайших заседаниях останется в силе. По всей видимости, в пресс-релизе регулятор также не преподнесет сюрпризов, поэтому итоги заседания окажутся нейтральными для валютного рынка", — сказал Кравченко.