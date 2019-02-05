МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Продажи iPhone в России в четвертом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года упали в штучном выражении на 4,4%, до почти 1,06 миллиона устройств, несмотря на общий рост рынка, сообщили РИА Новости в экспертном проекте по технике Mail.ru Hi-Tech.

В денежном выражении продажи компании в РФ в октябре-декабре 2018 года также снизились на 7% и составили почти 52 миллиарда рублей, Таким образом, доля Apple на российском рынке смартфонов составила в четвертом квартале 11,8% в штуках и 35% в деньгах, отметил собеседник агентства со ссылкой на данные источника среди крупнейших ритейлеров в РФ.

При этом, по данным Mail.ru Hi-Tech, продажи Apple в России упали не только год к году, они уменьшались на протяжении всего 2018 года. "В первом квартале доля компании была на уровне 14,3%, во втором — сократилась до 13,2%. В третьем квартале пришла к показателю 11,8%, после чего даже новогодне-рождественский сезон (четвертый квартал — ред.) не помог бренду нарастить продажи", — констатировал эксперт.

По данным сети "Связной-Евросеть", объем продаж смартфонов на отечественном рынке в четвертом квартале минувшего года вырос в штучном выражении на 5% — до 9 миллионов устройств, в денежном выражении — на 20%, до 149 миллиардов рублей. Лидером по количеству проданных смартфонов стал Huawei/Honor, далее расположились Samsung и Apple. В денежном выражении лидерами стали Apple, Huawei/Honor, Samsung. Доли компаний на российском рынке официально не раскрываются.

Выручка Apple за октябрь-декабрь 2018 года сократилась на 5%, до 84,31 миллиарда долларов. Показатель выручки оказался ниже прогнозов самой компании, компания ожидала выручку в этом периоде в диапазоне 89-93 миллиарда долларов. Выручка от продажи iPhone в минувшем квартале сократилась на 15%, до 51,982 миллиарда долларов.

На прошлой неделе глава Apple Тим Кук в интервью агентству Рейтер сообщил, что Apple планирует снизить цены на некоторые флагманские модели iPhone в странах, где национальные валюты сильно обесценились по отношению к доллару.