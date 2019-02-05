МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть растут во вторник утром в ожидании того, что перебои с поставками сырья из Венесуэлы приведут к ограничению мирового предложения "черного золота", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,46% — до 62,8 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,55%, до 54,87 доллара за баррель.

Участники торгов обратили внимание на сообщение в газете Wall Street Journal со ссылкой на источники о том, что экспорт нефти из Венесуэлы резко снизился после введения Вашингтоном санкций в отношении страны и продолжает падать. По данным газеты, санкции США ведут нефтяную промышленность Венесуэлы к "краху" и грозят серьезными последствиями для мировых рынков. Как сообщают источники, снижение объемов экспорта привело к тому, что добыча нефти упала до уровня ниже одного миллиона баррелей в день, что более чем на 10% ниже, чем в декабре, и более чем в 2 раза ниже показателей полуторагодовалой давности.

Как пишет агентство Рейтер, на фоне американских санкций против Венесуэлы в центре внимания инвесторов оказался риск перебоев с поставками сырья на мировой рынок, что означает ограничение предложения.