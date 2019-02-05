МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подозревает, что скачок цен на топливо на бирже весной прошлого года мог быть вызван сговором трейдеров, заявил замглавы службы Андрей Цариковский.

По его словам, ведомство планирует возбудить антимонопольное дело, пока подозреваются два крупных участника рынка.

"Пока (речь идет — ред.) о двух (трейдерах — ред.)", — сказал он.

По его словам, они являются "достаточно крупными". Цариковский не исключает, что в процессе рассмотрения дела могут появиться и новые подозреваемые.

"В результате их действий цены на нефтепродукты завышались на бирже. Так как биржа носит индикативный характер для многих, это, естественно, приводило и к общему (росту цен — ред). Прямые действия приводили к повышению цен на бирже, а дальше уже косвенно, так повышался индикатор, от которого повышались общие цены", — объяснил он, отметив, что это касалось и повышения цен на топливо весной.