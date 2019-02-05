МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут во вторник на фоне макростатистики и показателей корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.43 мск британский индекс FTSE 100 дорожал на 1,16%, до 7115,25 пункта, французский CAC 40 на 0,82%, до 5040,64 пункта, немецкий DAX — на 0,89%, до 11276,5 пункта.

Участники торгов обратили внимание на внутренние статданные. Так, исследовательская организация Markit Economics в первые часы торгов сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в январе снизился до 51 пункта с 51,1 пункта месяцем ранее. Однако показатель оказался выше прогнозов аналитиков (падения до 50,7 пункта).

Кроме того, инвесторы с оптимизмом оценивают отчетность британского нефтегазового гиганта BP Plc, который сообщил, что чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, по итогам 2018 года выросла в 2,8 раза по сравнению с предыдущим годом и достигла 9,383 миллиарда долларов. Акции компании дорожают на 4% на бирже в Лондоне.

При этом у трейдеров сохраняются опасения относительно перспектив европейской экономики, и это сдерживает рост рынков. "У Европы по-прежнему есть структурные проблемы, для решения которых нужно время", — сказал агентству Блумберг инвестиционный директор Diaphanum Valores Мигель Анхель Гарсия (Miguel Angel Garcia).