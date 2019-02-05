МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть демонстрируют положительную динамику во вторник днем на фоне ожиданий сокращения поставок сырья из Венесуэлы из-за санкций США, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 14.50 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,03% — до 62,53 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,31%, до 54,73 доллара за баррель.

Газета Wall Street Journal ранее сообщила со ссылкой на источники, что экспорт нефти из Венесуэлы резко снизился после введения Вашингтоном санкций в отношении нефтяной госкомпании PDVSA и продолжает падать. Как сообщают источники, снижение объемов поставок привело к тому, что добыча нефти упала до уровня ниже одного миллиона баррелей в день, что более чем на 10% ниже, чем в декабре, и более чем в 2 раза ниже показателей полуторагодовалой давности.

При этом аналитики Commerzbank, чьи слова приводит издание, считают, что европейские страны, признавшие спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом государства, могут присоединиться к санкциям США против PDVSA, что еще более затруднит поставки нефти из Венесуэлы.

Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США.

Девятнадцать европейских стран приняли в понедельник совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Источник РИА Новости в Брюсселе сообщил, что Италия заблокировала официальное заявление от всего Евросоюза о признании Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.