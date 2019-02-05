МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Курс рубля днем во вторник растет и против доллара, и по отношению к евро на фоне определённой волатильности нефтяных котировок марки Brent, которые после достижения уровня 63 долларов за баррель опустились в район 62 долларов, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.46 мск вторника снижался на 11 копеек, до 65,49 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 74,80 рубля. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent перешел к снижению и опускается на 0,5% — до 62,2 доллара за баррель.

На старте сессии пара доллар-рубль пыталась расти, но затем перешла к нисходящему движению, обновив вчерашний минимум, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер". А пара евро-рубль демонстрирует умеренное снижение, переписав двухнедельный минимум и проявляя слабость на фоне негативной динамики евро на внешнем валютном рынке, добавляет он.

"К концу предыдущей сессии рубль отыграл почти все дневные потери, реагируя на восстановление нефтяных цен. Валюты развивающихся стран вчера также смогли остановить негативную тенденцию и сегодня большинство из них демонстрируют восходящую динамику", — говорит аналитик. Пока более вероятной выглядит консолидация пары доллар-рубль в рамках диапазона 64,85-65,75 рубля, считает он.

В январе ЦБ РФ возобновил покупки валюты по бюджетному правилу: в период с 15 января по 6 февраля объем направляемых Минфином на эти цели средств составит 265,8 миллиарда рублей. Ранее во вторник Минфин сообщил, что объем покупки валюты по бюджетному правилу с 7 февраля по 6 марта текущего года составит 194 миллиарда рублей — по 9,7 миллиарда рублей в день.

Конъюнктура финансовых рынков с момента заседания ЦБ 14 декабря стабилизировалась, отмечает Юрий Кравченко из "Велес капитала". В то же время он замечает, что настроения инвесторов на развивающихся рынках по-прежнему остаются тревожными из-за отсутствия прогресса в торговых отношениях между США и Китаем, однако влияние этого фактора нивелируется ожиданиями замедления темпов повышения процентных ставок в США, подтвержденными итогами январского заседания ФРС, добавляет он.