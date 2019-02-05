МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 6 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 CNY Китай, Гонконг, Сингапур, Южная Корея — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах

 

 

 

 
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 2,098 млн барр

 

 
4:30 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи

 

 

 

 
10:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (декабрь) -1% 0,3%
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство 1,328 млн 1,29 млн
предв. USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) -0,3% 0,2%
16:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) 0,2% 0,0%
предв. USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) 0,8% 0,8%
16:30 USD США — Объем экспорта 211,05 млрд долл

 

 
предв. USD США — ВВП (кв/кв) 3,4% 2,6%
предв. USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) 1,5% 1,7%
предв. USD США — Сальдо внешней торговли товарами -77,25 млрд долл

 

 
предв. USD США — Объём строительства новых домов 1,256 млн 1,25 млн
16:30 USD США — Объем импорта 266,53 млрд долл

 

 
16:30 USD США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2018) 2,3% 1,7%
предв. USD США — Объём розничных продаж (м/м) 0,2% 0,1%
предв. USD США — Сальдо торгового баланса (ноябрь) -55,5 млрд долл -54 млрд долл
16:30 USD США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (4кв2018) 0,9% 1,7%
16:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (декабрь) 2,6% -0,4%
16:35 CAD Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна

 

 

 

 
18:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (январь) 59,7 56
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 0,919 млн барр 1,601 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,145 млн барр

 

 
21:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 2,728%

 

 
22:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета -205 млрд долл -8 млрд долл

 

 

Российские события
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Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 4,3% 5,2%
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,8% 1,2%

 

 

 RUB Энел Россия — День инвестора и аналитика (стратегический план 2019-2021)

 

 

 

 