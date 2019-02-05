МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 6 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|
|CNY
|Китай, Гонконг, Сингапур, Южная Корея — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах
|
|
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|2,098 млн барр
|
|4:30
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|
|
|10:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (декабрь)
|-1%
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство
|1,328 млн
|1,29 млн
|предв.
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м)
|-0,3%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м)
|0,2%
|0,0%
|предв.
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м)
|0,8%
|0,8%
|16:30
|USD
|США — Объем экспорта
|211,05 млрд долл
|
|предв.
|USD
|США — ВВП (кв/кв)
|3,4%
|2,6%
|предв.
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв)
|1,5%
|1,7%
|предв.
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами
|-77,25 млрд долл
|
|предв.
|USD
|США — Объём строительства новых домов
|1,256 млн
|1,25 млн
|16:30
|USD
|США — Объем импорта
|266,53 млрд долл
|
|16:30
|USD
|США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2018)
|2,3%
|1,7%
|предв.
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м)
|0,2%
|0,1%
|предв.
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (ноябрь)
|-55,5 млрд долл
|-54 млрд долл
|16:30
|USD
|США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (4кв2018)
|0,9%
|1,7%
|16:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (декабрь)
|2,6%
|-0,4%
|16:35
|CAD
|Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна
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|18:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (январь)
|59,7
|56
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|0,919 млн барр
|1,601 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,145 млн барр
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|21:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|2,728%
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|22:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета
|-205 млрд долл
|-8 млрд долл
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|4,3%
|5,2%
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,8%
|1,2%
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|RUB
|Энел Россия — День инвестора и аналитика (стратегический план 2019-2021)
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