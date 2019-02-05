МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник растут на оптимизме инвесторов относительно предстоящих переговоров между США и Китаем по торговым вопросам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.02 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,66%, до 25405,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,76%, до 7403,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,45%, до 2737,21 пункта.

В минувшие выходные в китайских СМИ появились сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме для обсуждения торговых вопросов. При этом по итогам прошедшего 30-31 января раунда переговоров китайская сторона сообщила, что КНР и США договорились о снижении дисбаланса в торговле.

"Это тема, которая будет стимулировать рынки в течение следующих нескольких месяцев, фокус сместился на геополитические заголовки. При этом никаких негативных новостей о торговых отношениях с Китаем не поступает", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика TD Ameritrade Шона Круза (Shawn Cruz).

Участники торгов также ждут выступления во вторник президента США Дональда Трампа в конгрессе в рамках ежегодной речи "О положении страны". Инвесторы надеются, что американский лидер затронет тему торговых переговоров с Китаем и оценит их прогресс.