МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Цена золота во вторник вечером слабо снижается на фоне удорожания доллара, которое обусловлено хорошей пятничной статистикой по американскому рынку занятости, следует из данных торгов.

По состоянию на 19.30 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,65 доллара, или 0,05% — до 1318,65 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,21% — до 15,85 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,25%, до 96,09 пункта.

По данным министерства труда США, безработица в стране в январе выросла до 4% с уровня декабря в 3,9%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 304 тысячи. Эксперты ждали сохранения безработицы на уровне 3,9% и роста числа рабочих мест лишь на 165 тысяч.

"Доллар немного усиливает позиции. После значительного прироста числа рабочих мест в США действительно нет необходимости в переходе к безопасным активам, и эти настроения, вероятно, пока ограничивают цены (на золото — ред.)", — приводит агентство Рейтер мнение стратега по сырьевым товарам в ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).

Сильные данные по занятости в США, опубликованные в прошлую пятницу, могут усилить ожидания дальнейшего повышения процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США, добавил эксперт. Рост ставки ФРС традиционно поддерживает курс доллара, что негативно отражается на стоимости золота, так как более дорогой доллар делает покупку драгметалла менее привлекательной для держателей других валют.