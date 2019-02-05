МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Европы завершили торги вторника выраженной позитивной динамикой на фоне удорожания акций местных энергетических компаний, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE вырос на 2,06%, до 6918,75 пункта, французский CAC 40 — на 1,66%, до 4781,34 пункта, немецкий DAX — на 1,75%, до 11372,55 пункта.

Бумаги британского нефтегазового гиганта BP подорожали по итогам торгов на 5,17% после публикации сильной финотчетности. Чистая прибыль компании по итогам 2018 года выросла в 2,8 раза по сравнению с предыдущим годом и достигла 9,383 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,47 доллара против 0,17 доллара годом ранее, а выручка выросла на 24% — до 298,756 миллиарда долларов.

Вслед за BP поднялись в цене и акции других крупнейших энергетических компаний Европы. Так, бумаги англо-голландской Royal Dutch Shell подорожали на 1,2%, французской Total — на 1,68%, а норвежской Equinor — на 2,46%.

Позитива на рынки добавили данные исследовательской организации Markit Economics по индексу деловой активности в еврозоне. В январе показатель, по окончательной оценке, снизился до 51 пункта с 51,1 пункта в декабре 2018 года. Этот результат оказался лучше прогнозов на уровне 50,7 пункта.